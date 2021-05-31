В Харькове произошло тройное ДТП
Столкнулись автомобиля ВАЗ-2109, Audi и Dacia, сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.
В больницу доставили водители автомобиля Dacia.
В результате столкновения автомобиль Dacia перевернулся на бок.
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Причины аварии устанавливает следственно-оперативная группа.
Момент аварии попал на видео.
Ранее мы писали, что харьковские медики вернули к жизни женщину, у которой остановилось сердце
Об этом сообщили в Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
У 86-летней жительницы Богодухова в результате инфаркта остановилось сердце.
К счастью, бригада “скорой” смогла реанимировать и вернуть к жизни пенсионерку.
Успешная реанимация проведена бригадой экстренной помощи в составе врача Карпусь И.И., медсестры Гарбуз Н.М. и водителя Удовиченко А.И.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.