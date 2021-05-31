В Харькове скончался настоятель храма
На 55-ом году жизни скончался настоятель храма иконы Божией Матери "Взыскание погибших" Харькова протоиерей Александр Заика,
"Правящий Архипастырь, духовенство епархии, и верующие скорбят о кончине протоиерея Александра и молятся Господу об упокоении его бессмертной души “в месте светле, в месте злачне, в месте покойне: отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание”. Вечная память и вечный покой протоиерею Александру", - говорится в сообщении.
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