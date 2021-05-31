В Харькове скончался настоятель храма

На 55-ом году жизни скончался настоятель храма иконы Божией Матери "Взыскание погибших" Харькова протоиерей Александр Заика, сообщили в Харьковской епархии.

"Правящий Архипастырь, духовенство епархии, и верующие скорбят о кончине протоиерея Александра и молятся Господу об упокоении его бессмертной души “в месте светле, в месте злачне, в месте покойне: отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание”. Вечная память и вечный покой протоиерею Александру", - говорится в сообщении.

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Когда пожарные были уже на месте, площадь пожара составила 50 квадратных метров.

К сожалению, на месте пожара спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины 1961 года.

"О пожаре нам сообщили соседи. Они увидели, как из дома идет дым. А вот причиной пожара предварительно стало курение", - рассказал спикер ГСЧС в Харьковской области.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

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