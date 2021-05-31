В Харьковской области в огне погиб мужчина

Когда пожарные были уже на месте, площадь пожара составила 50 квадратных метров.

К сожалению, на месте пожара спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины 1961 года.

"О пожаре нам сообщили соседи. Они увидели, как из дома идет дым. А вот причиной пожара предварительно стало курение", - рассказал спикер ГСЧС в Харьковской области.

Ранее мы писали, что в Киеве произошло новое ЧП — сработало взрывоопасное устройство

В полиции Киева сообщают , что взрыв прогремел в Шевченковском районе Киева, пострадал человек.

«В ночь на понедельник, 31 мая, в полицию сообщили, что в доме на улице Зоологической прогремел взрыв», — рассказали в полиции.

Предварительно установлено, что у 43-летнего мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет, его госпитализировали.

В полиции выясняют обстоятельства ЧП.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.