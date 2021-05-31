В Харьковской области в огне погиб мужчина
Когда пожарные были уже на месте, площадь пожара составила 50 квадратных метров.
К сожалению, на месте пожара спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины 1961 года.
"О пожаре нам сообщили соседи. Они увидели, как из дома идет дым. А вот причиной пожара предварительно стало курение", - рассказал спикер ГСЧС в Харьковской области.
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Ранее мы писали, что в Киеве произошло новое ЧП — сработало взрывоопасное устройство
В полиции Киева сообщают , что взрыв прогремел в Шевченковском районе Киева, пострадал человек.
«В ночь на понедельник, 31 мая, в полицию сообщили, что в доме на улице Зоологической прогремел взрыв», — рассказали в полиции.
Предварительно установлено, что у 43-летнего мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет, его госпитализировали.
В полиции выясняют обстоятельства ЧП.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.