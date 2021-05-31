В Харьковской области постепенно уменьшается число заболевших ковидом
Об этом стало известно из системы мониторинга по распространению эпидемии коронавируса СНБО.
За минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 68 новых случаев коронавирусной инфекции, выздоровело - 706 человек.
Всего с начала эпидемии в Харьковской области зарегистрировано 3276 летальный от вируса. Это четвертый показатель в Украине после Киева.
67-летнего Бориса Моисеева с трудом узнали в объятиях Пугачевой: "Боже, вот что значит инсульт"
Юлия Зайка из "Холостяка" устроила пенный вечер в ванной с новым другом: "На девочку похожа совсем"
Уставшая Кароль без модного наряда показала, как выглядит в реальной жизни: "Такая другая Тина"
Располневшая Могилевская поразила внешним видом и откровением: "Нужно экстренно худеть"
Трагедия унесла жизнь известного актера, ему было всего 32: «Врачи не смогли спасти»
Ранее мы писали, что харьковские медики вернули к жизни женщину, у которой остановилось сердце
Об этом сообщили в Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
У 86-летней жительницы Богодухова в результате инфаркта остановилось сердце.
К счастью, бригада “скорой” смогла реанимировать и вернуть к жизни пенсионерку.
Успешная реанимация проведена бригадой экстренной помощи в составе врача Карпусь И.И., медсестры Гарбуз Н.М. и водителя Удовиченко А.И.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.