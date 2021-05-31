В Харьковской области постепенно уменьшается число заболевших ковидом

Об этом стало известно из системы мониторинга по распространению эпидемии коронавируса СНБО.

За минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 68 новых случаев коронавирусной инфекции, выздоровело - 706 человек.

Всего с начала эпидемии в Харьковской области зарегистрировано 3276 летальный от вируса. Это четвертый показатель в Украине после Киева.

Ранее мы писали, что харьковские медики вернули к жизни женщину, у которой остановилось сердце

Об этом сообщили в Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

У 86-летней жительницы Богодухова в результате инфаркта остановилось сердце.

К счастью, бригада “скорой” смогла реанимировать и вернуть к жизни пенсионерку.

Успешная реанимация проведена бригадой экстренной помощи в составе врача Карпусь И.И., медсестры Гарбуз Н.М. и водителя Удовиченко А.И.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.