Харьковчане получат прибавку к пенсии

Об этом сообщили на портале Пенсионного фонда Украины.

С 1 июня в Украине перерасчет пенсий произойдет в автоматически, без дополнительного обращения лиц в органы ПФУ.

Выплаты пересчитают для украинцев, которые продолжают работать после выхода на пенсию и уже получили не менее 24 месяцев страхового стажа.

С 1 июня 2021 года в ПФУ проведут перерасчет выплат работающим пенсионерам, которые вышли на пенсию в период до апреля 2019 года. Перерасчет пенсий будет определяться страховым стажем на 1 марта 2021 года.

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Парень, которого женщина попросила помочь, не придумал ничего лучшего, как "спустить" бабушку, на колеи, чтобы она самостоятельно подняла свою сумку.

К сожалению, молодой человек не удержал пожилую женщину и та рухнула на рельсы, пишет Телеграм-канал "ХХ".

На платформе стояла девушка, безразлично наблюдавшая за происходящим. Кроме того, автор ролика также не помог несчастной старушке.

"Оху**о помогли бабушке на вокзале: и этот чувак на видео, и тот кто снимал, и все окружающие", - возмущаются авторы публикации.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

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