В Харькове пожарные вытащили из ловушки женщину с котом
Об этом сообщили на странице ГСЧС Украины в соцсети Facebook. в Харькове, в пятиэтажном жилом доме по улице Ньютона вспыхнул пожар.
На место происшествия прибыли два оперативных отделения пожарно-спасательной части с автоцистернами.
По прибытию они обнаружили, что возгорание произошло в одной из комнат квартиры на втором этаже — горели домашние вещи.
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Во время ликвидации пожара спасатели вынесли из квартиры женщину - ее госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу.
Ранее мы писали, что пожилая женщина уронила сумку на рельсы с платформы харьковского вокзала
Парень, которого женщина попросила помочь, не придумал ничего лучшего, как "спустить" бабушку, на колеи, чтобы она самостоятельно подняла свою сумку.
К сожалению, молодой человек не удержал пожилую женщину и та рухнула на рельсы, пишет Телеграм-канал "ХХ".
На платформе стояла девушка, безразлично наблюдавшая за происходящим. Кроме того, автор ролика также не помог несчастной старушке.
"Оху**о помогли бабушке на вокзале: и этот чувак на видео, и тот кто снимал, и все окружающие", - возмущаются авторы публикации.
Видео можно увидеть здесь.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.