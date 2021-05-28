В Харькове пожарные вытащили из ловушки женщину с котом

Об этом сообщили на странице ГСЧС Украины в соцсети Facebook. в Харькове, в пятиэтажном жилом доме по улице Ньютона вспыхнул пожар.

На место происшествия прибыли два оперативных отделения пожарно-спасательной части с автоцистернами.

По прибытию они обнаружили, что возгорание произошло в одной из комнат квартиры на втором этаже — горели домашние вещи.

Во время ликвидации пожара спасатели вынесли из квартиры женщину - ее госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу.

Ранее мы писали, что пожилая женщина уронила сумку на рельсы с платформы харьковского вокзала

Парень, которого женщина попросила помочь, не придумал ничего лучшего, как "спустить" бабушку, на колеи, чтобы она самостоятельно подняла свою сумку.

К сожалению, молодой человек не удержал пожилую женщину и та рухнула на рельсы, пишет Телеграм-канал "ХХ".

На платформе стояла девушка, безразлично наблюдавшая за происходящим. Кроме того, автор ролика также не помог несчастной старушке.

"Оху**о помогли бабушке на вокзале: и этот чувак на видео, и тот кто снимал, и все окружающие", - возмущаются авторы публикации.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

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