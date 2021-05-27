На Харьковщине столкнулись две легковушки
Об этом пишет Gromada Group.
Столкнулись два легковых автомобиля «Ланос» и ВАЗ 2106. Очевидцы отмечают, что водитель «Ланоса» был в нетрезвом состоянии.
Водители доставлены в больницу.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
"Холостяк" Заливако, выбрав Анну Богдан, поделился печальными откровениями: "Убивает страсть и..."
Лунное затмение 26 мая: названа опасность даты и что нельзя делать
Сердце украинца остановилось в чужой стране, без отца остались двое детей: "Не хочется верить"
Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
К слову, в Харькове на дорогах появились огромные ямы
На улице Героев Труда - гигантские ямы, горожане отмечают, что в темное время суток этих ям не видно, поэтому автомобилисты могут попасть в одну из них и повредить свое авто.
"Жуткие ямы на Героев Труда. В сумерках их уже не видно. Можно остаться без колеса. Надо рядом шиномонтаж ставить", — сказано в сообщении.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.