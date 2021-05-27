На трассе Харьков – Днепр в Харьковской области водитель легковушки налетел на отбойник
Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС области.
На 76-м километре трассы автомобиль Оpel Vectra A столкнулся с отбойником - результате аварии ноги водителя зажало обломками авто.
Спасатели деблокировали пострадавшего и помогли транспортировать в карету экстренной медицинской помощи.
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К слову, в Харькове на дорогах появились огромные ямы
На улице Героев Труда - гигантские ямы, горожане отмечают, что в темное время суток этих ям не видно, поэтому автомобилисты могут попасть в одну из них и повредить свое авто.
"Жуткие ямы на Героев Труда. В сумерках их уже не видно. Можно остаться без колеса. Надо рядом шиномонтаж ставить", — сказано в сообщении.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
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