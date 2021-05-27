В Харькове на дорогах появились огромные ямы
Об этом пишут в Телеграм-канале "ВЕХА (Харьков)".
На улице Героев Труда - гигантские ямы, горожане отмечают, что в темное время суток этих ям не видно, поэтому автомобилисты могут попасть в одну из них и повредить свое авто.
"Жуткие ямы на Героев Труда. В сумерках их уже не видно. Можно остаться без колеса. Надо рядом шиномонтаж ставить", — сказано в сообщении.
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К слову, десятки домом в Харькове останутся без горячей воды
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Ремонт продлевается «в связи с большим объемом работ».
Ремонт проводится по таким адресам:
- на участке тепломагистрали ТМ-65 с отключением горячего водоснабжения на семь жилых домов, лечебное учреждение, ограниченных: ул. Фонвизина, пр. Героев Сталинграда, пр. Гагарина, пр. Л. Ландау;
- на участке тепломагистрали ТМ-63 с отключением горячего водоснабжения на 32 жилых дома, лечебное учреждение, три детских учреждения, ограниченных: ул. Фонвизина, пр. Героев Сталинграда.
Восстановить услугу коммунальщики обещают до 31 мая.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
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