В Харькове произошло ДТП с участием мотоциклиста

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

На улице Валентиновской в Харькове произошло ДТП с участием водителя Honda и мотоцикла.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу с травмами, а виновника ДТП устанавливают следователи.

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Кроме того, в Харькове в результате столкновения Daewoo Lanos и Chevrolet Lacetti на дорогу вылилось топливо

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели прибыли на место ДТП и ликвидировали разлив топлива и смазки, вылившихся из Chevrolet.

В результате ДТП пострадала 18-летняя пассажирка Daewoo, девушка госпитализировали в больницу.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

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