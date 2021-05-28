Харьковские медики вернули к жизни женщину, у которой остановилось сердце
Об этом сообщили в Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
У 86-летней жительницы Богодухова в результате инфаркта остановилось сердце.
К счастью, бригада “скорой” смогла реанимировать и вернуть к жизни пенсионерку.
Успешная реанимация проведена бригадой экстренной помощи в составе врача Карпусь И.И., медсестры Гарбуз Н.М. и водителя Удовиченко А.И.
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Кроме того, в Харькове в результате столкновения Daewoo Lanos и Chevrolet Lacetti на дорогу вылилось топливо
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели прибыли на место ДТП и ликвидировали разлив топлива и смазки, вылившихся из Chevrolet.
В результате ДТП пострадала 18-летняя пассажирка Daewoo, девушка госпитализировали в больницу.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
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