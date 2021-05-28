Харьковские медики вернули к жизни женщину, у которой остановилось сердце

Об этом сообщили в Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

У 86-летней жительницы Богодухова в результате инфаркта остановилось сердце.

К счастью, бригада “скорой” смогла реанимировать и вернуть к жизни пенсионерку.

Успешная реанимация проведена бригадой экстренной помощи в составе врача Карпусь И.И., медсестры Гарбуз Н.М. и водителя Удовиченко А.И.

Кроме того, в Харькове в результате столкновения Daewoo Lanos и Chevrolet Lacetti на дорогу вылилось топливо

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели прибыли на место ДТП и ликвидировали разлив топлива и смазки, вылившихся из Chevrolet.

В результате ДТП пострадала 18-летняя пассажирка Daewoo, девушка госпитализировали в больницу.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.