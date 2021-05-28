В Харькове открыли "купальный" сезон
Первые купальщики замечены в цветомузыкальном фонтане на Южном вокзале.
Фонтаны по всему Харькову часто используются как открытые бесплатные бассейны, что не есть нормой.
Детки в этому году уже успела опробовать фонтан на Южном вокзале и недавно открытый фонтан на ХТЗ.
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Подобные купания вредят пловцам, говорят специалисты, на дне может быть как стекло, так и острые предметы, а вот люди с низким иммунитетом кожи могут подхватить болезни.
Ранее мы писали, на Харьковщине столкнулись две легковушки
Столкнулись два легковых автомобиля «Ланос» и ВАЗ 2106. Очевидцы отмечают, что водитель «Ланоса» был в нетрезвом состоянии.
Водители доставлены в больницу.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.