В Харькове открыли "купальный" сезон

Первые купальщики замечены в цветомузыкальном фонтане на Южном вокзале.

Фонтаны по всему Харькову часто используются как открытые бесплатные бассейны, что не есть нормой.

Детки в этому году уже успела опробовать фонтан на Южном вокзале и недавно открытый фонтан на ХТЗ.

Подобные купания вредят пловцам, говорят специалисты, на дне может быть как стекло, так и острые предметы, а вот люди с низким иммунитетом кожи могут подхватить болезни.

Ранее мы писали, на Харьковщине столкнулись две легковушки

Столкнулись два легковых автомобиля «Ланос» и ВАЗ 2106. Очевидцы отмечают, что водитель «Ланоса» был в нетрезвом состоянии.

Водители доставлены в больницу.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

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