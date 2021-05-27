В Харькова на улицах появились велосипедные патрули

Об этом пишет Kharkiv Today.

27 мая к патрулированию приступили полицейские на велосипедах, они будут выявлять нарушения правил дорожного движения и общественной безопасности.

Велопатрули будут нести службу в парках, скверах и пешеходных зонах Харькова.

Кроме того, в центре Харькова второй раз за неделю "заминировали" ТРЦ

Как сообщает ГУ НП Украины в Харьковской области поступило сообщение о заминировании торгово-развлекательного центра "Никольский".

На место оперативно выехали следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники, сотрудники экстренных служб.

Взрывных устройств не обнаружили.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.