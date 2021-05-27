В Харькова на улицах появились велосипедные патрули

Об этом пишет Kharkiv Today.

27 мая к патрулированию приступили полицейские на велосипедах, они будут выявлять нарушения правил дорожного движения и общественной безопасности.

Велопатрули будут нести службу в парках, скверах и пешеходных зонах Харькова.

Кроме того, в центре Харькова второй раз за неделю "заминировали" ТРЦ

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Как сообщает ГУ НП Украины в Харьковской области поступило сообщение о заминировании торгово-развлекательного центра "Никольский".

На место оперативно выехали следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники, сотрудники экстренных служб.

Взрывных устройств не обнаружили.

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