В Харькова на улицах появились велосипедные патрули
Об этом пишет Kharkiv Today.
27 мая к патрулированию приступили полицейские на велосипедах, они будут выявлять нарушения правил дорожного движения и общественной безопасности.
Велопатрули будут нести службу в парках, скверах и пешеходных зонах Харькова.
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