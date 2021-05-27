В Харькове на одной из улиц города произошло ЧП

Утром харьковчане ехали на работу трамваем у которого возникли трудности - на улице Молочной он вышел из строя, сообщает Телеграм-канал "ХХ".

Горожанам пришлось толкать трамвай, чтобы он поехал.

"Бессмертная Харьковская транспортная классика на Молочной", - сказано в сообщении.

На данный момент не известно, что именно стало причиной поломки общественного транспорта. Сейчас транспорт в городе без изменений по графику.

К слову, в Харькове на дорогах появились огромные ямы

На улице Героев Труда - гигантские ямы, горожане отмечают, что в темное время суток этих ям не видно, поэтому автомобилисты могут попасть в одну из них и повредить свое авто.

"Жуткие ямы на Героев Труда. В сумерках их уже не видно. Можно остаться без колеса. Надо рядом шиномонтаж ставить", — сказано в сообщении.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.