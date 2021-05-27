В центре Харькова второй раз за неделю "заминировали" ТРЦ

Как сообщает ГУ НП Украины в Харьковской области поступило сообщение о заминировании торгово-развлекательного центра "Никольский".

На место оперативно выехали следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники, сотрудники экстренных служб.

Взрывных устройств не обнаружили.

Кроме того, в Харькове горел 5-этажный жилой дом.

Вспыхнул квартира на 2-ом этаже, горели домашние вещи.

В помещении спасатели обнаружили 55-летнюю хозяйку квартиры, ее на руках вынесли на свежий воздух.

Пострадавшую госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.в

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

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