В центре Харькова второй раз за неделю "заминировали" ТРЦ
Как сообщает ГУ НП Украины в Харьковской области поступило сообщение о заминировании торгово-развлекательного центра "Никольский".
На место оперативно выехали следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники, сотрудники экстренных служб.
Взрывных устройств не обнаружили.
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Кроме того, в Харькове горел 5-этажный жилой дом.
Вспыхнул квартира на 2-ом этаже, горели домашние вещи.
В помещении спасатели обнаружили 55-летнюю хозяйку квартиры, ее на руках вынесли на свежий воздух.
Пострадавшую госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.в
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
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