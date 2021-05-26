В Харьковской области зафиксировали новые случаи ковида

Об этом сообщил Харьковский областной лабораторный центр.

По данным центра, с начала эпидемии в регионе подтвердили 146 011 случаев ковида, 328 - за прошедшие сутки.

С начала пандемии по состоянию на утро 26 мая в Харьковской области умерли 3 203 пациента с коронавирусом, 25— за прошедшие сутки.

коронавирус, медики, больница

Популярные статьи сейчас

Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»

Новая "ссора" Ксении Мишиной с Эллертом обрастает подробностями: "Грустно..."

Сотни украинцев вышли на поиски девушки, которая исчезла посреди села: "Возле дома нашли ее куртку"

Масштабное ДТП на выезде из Киева: взрыв привел к жертвам, кадры трагедии

Победительница "Холостяка" с Заливако не сдержалась и высказала все, что думает: "Если кого-то не устраивает..."
Показать еще

Напомним, что на Харьковщине задержали группу женщин.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Четверо женщин в возрасте от 26 до 64 лет создали интернет-магазин, через который сбывали во время личных встреч и путем закладок наркотики.

Во время обысков у фигуранток изъяли каннабис, растения конопли, автомат, арбалет, гранаты и 270 патронов.

Всем членам группы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307.

Кроме преступлений, связанных с наркотиками, женщины могут понести ответственность за незаконное обращение с оружием.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.