В Харьковской области зафиксировали новые случаи ковида
Об этом сообщил Харьковский областной лабораторный центр.
По данным центра, с начала эпидемии в регионе подтвердили 146 011 случаев ковида, 328 - за прошедшие сутки.
С начала пандемии по состоянию на утро 26 мая в Харьковской области умерли 3 203 пациента с коронавирусом, 25— за прошедшие сутки.
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Напомним, что на Харьковщине задержали группу женщин.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
Четверо женщин в возрасте от 26 до 64 лет создали интернет-магазин, через который сбывали во время личных встреч и путем закладок наркотики.
Во время обысков у фигуранток изъяли каннабис, растения конопли, автомат, арбалет, гранаты и 270 патронов.
Всем членам группы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307.
Кроме преступлений, связанных с наркотиками, женщины могут понести ответственность за незаконное обращение с оружием.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
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