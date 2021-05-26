На Харьковщине нашли авиабомбу и мины
Всего уничтожено 3 боеприпаса Второй мировой, которые находились в лесу на Змиевщине.
Также авиабомбу SD калибром 50 мм обезвредили в Шевченковском районе у лесополосы на расстоянии 1,5 км от села Первомайское.
Все боеприпасы ликвидированы в тот же день на специальных полигонах., пострадавших нет.
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Кроме того мы писали, что в Лозовском районе Харькова будут звучать звуки выстрелов.
Об этом сообщили Лозовские городские власти.
Так, на территории села Домаха Домашского старостинского округа проведут учения по практической стрельбе в течение двух дней, 26-27 мая.
Местных жителей просят воздержаться от проведения сельскохозяйственных работ возле этого участка и не посещать его без сильной необходимости.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.