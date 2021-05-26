На Харьковщине нашли авиабомбу и мины

Всего уничтожено 3 боеприпаса Второй мировой, которые находились в лесу на Змиевщине.

Также авиабомбу SD калибром 50 мм обезвредили в Шевченковском районе у лесополосы на расстоянии 1,5 км от села Первомайское.

Все боеприпасы ликвидированы в тот же день на специальных полигонах., пострадавших нет.

Кроме того мы писали, что в Лозовском районе Харькова будут звучать звуки выстрелов.

Об этом сообщили Лозовские городские власти.

Так, на территории села Домаха Домашского старостинского округа проведут учения по практической стрельбе в течение двух дней, 26-27 мая.

Местных жителей просят воздержаться от проведения сельскохозяйственных работ возле этого участка и не посещать его без сильной необходимости.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.