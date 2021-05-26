В Лозовском районе Харькова будут звучать звуки выстрелов

Об этом сообщили Лозовские городские власти.

Так, на территории села Домаха Домашского старостинского округа проведут учения по практической стрельбе в течение двух дней, 26-27 мая.

Местных жителей просят воздержаться от проведения сельскохозяйственных работ возле этого участка и не посещать его без сильной необходимости.

Кроме того мы писали, что пяный мужчина ударил харьковчанина в лицо, вытащил из кармана 4,2 тыс. грн, мобильный телефон и скрылся.

О преступлении в полицию вечером 22 мая сообщил свидетель, который предоставил приметы грабителя и вызвал медиков.

Полицейские обнаружили нападающего в одном из микрорайонов Первомайского. 39-летний безработный местный житель сознался в содеянном и отдал деньги и мобильный телефон потерпевшего.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

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