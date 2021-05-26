Десятки домом в Харькове останутся без горячей воды

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Ремонт продлевается «в связи с большим объемом работ».

Ремонт проводится по таким адресам:

на участке тепломагистрали ТМ-65 с отключением горячего водоснабжения на семь жилых домов, лечебное учреждение, ограниченных: ул. Фонвизина, пр. Героев Сталинграда, пр. Гагарина, пр. Л. Ландау;

на участке тепломагистрали ТМ-63 с отключением горячего водоснабжения на 32 жилых дома, лечебное учреждение, три детских учреждения, ограниченных: ул. Фонвизина, пр. Героев Сталинграда.

Восстановить услугу коммунальщики обещают до 31 мая.

Напомним, харьковские волонтеры спасают реку от мусора.

Так, неравнодушные харьковчане каждую субботу устраивают большую уборку на реке Уды.

Волонтеры мечтают создать на берегу заповедник, но пока ничего не могут сделать с промышленным загрязнением реки - в Уды сбрасывают отходы несколько предприятий.

"Я пришел в ужас. Вся река была полностью покрыта мусором в метр толщиной и 50 метров в длину. На этом слое пластика уже начали расти кусты. Там образовалась уже какая-то крышка, и все живое, что есть в воде, не могло дышать", — рассказал Артем.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.