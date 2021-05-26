Пяный мужчина ударил харьковчанина в лицо, вытащил из кармана 4,2 тыс. грн, мобильный телефон и скрылся
О преступлении в полицию вечером 22 мая сообщил свидетель, который предоставил приметы грабителя и вызвал медиков.
Полицейские обнаружили нападающего в одном из микрорайонов Первомайского. 39-летний безработный местный житель сознался в содеянном и отдал деньги и мобильный телефон потерпевшего.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.
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Напомним, что пьяный 34-летний житель Дергачевского района зашел в лес, где встретил женщину, которая шла домой с работы.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Мужчина ударил потерпевшую в лицо, после чего, угрожая физической расправой, изнасиловал жертву.
Дергачевский районный суд Харьковской области признал виновным жителя района в изнасиловании 50-летней женщины и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы (ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 152 УК Украины).
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
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