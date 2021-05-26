В Харькове из высотки эвакуировали 18 жителей дома

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

На третьем этаже вспыхнула квартира, хозяев в ней не было.

"Задымление, которое возникло в процессе горения, угрожало жителям верхних этажей. Спасатели немедленно подали два пожарных ствола на тушение пожара, провели мероприятия по дымоудалению и эвакуировали на свежий воздух 18 человек, которые попадали в зону задымления", — пояснили спасатели.

К счастью, пострадавших нет.

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К месту ЧП оперативно слетелись пожарные машины.

"Горячий денек выдался! После подвала на Бекетова, Никольский-челлендж принял завод «Коммунар»", - пишут в телеграм-канале "ХК".

На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть, как страшные черные столбы дыма и пламени вылетали из окон на предпоследнем этаже здания.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

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