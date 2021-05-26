В Харькове пойман водитель, который на "перекрестке Зайцевой-Дронова" ехал по встречке

Так, патрульная полиция поймала водителя автомобиля Dacia, который на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова нарушил ПДД и выехал на встречную полосу.

"Нарушитель на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова двигался по полосе встречного направления и создавал препятствия транспортным средствам, которые едут навстречу", - отметили полицейские.

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Авария произошла на дамбе в городе Лозовая.

Предварительно установлено, что 40-летний водитель не справился с управлением и совершил наезд на велосипедистку.

54-летнюю женщину доставили в районную больницу, но, к сожалению, от полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

По указанному факту следователем открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

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