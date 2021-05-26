В Харькове пойман водитель, который на "перекрестке Зайцевой-Дронова" ехал по встречке
Так, патрульная полиция поймала водителя автомобиля Dacia, который на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова нарушил ПДД и выехал на встречную полосу.
"Нарушитель на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова двигался по полосе встречного направления и создавал препятствия транспортным средствам, которые едут навстречу", - отметили полицейские.
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