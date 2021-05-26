На Харьковщине орудуют вандалы
Об этом сообщает "25 канал".
Вандалы краской облили памятник , который размещен в Змиеве.
Также они написали на памятнике нецензурные выражения.
Полиция ищет вандалов. Фактически под памятником лежат останки людей, которые защищали Украину - поэтому можно считать, что вандалы позарились на святое.
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Кроме того мы писали, что на Харьковщине задержали группу женщин.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
Четверо женщин в возрасте от 26 до 64 лет создали интернет-магазин, через который сбывали во время личных встреч и путем закладок наркотики.
Во время обысков у фигуранток изъяли каннабис, растения конопли, автомат, арбалет, гранаты и 270 патронов.
Всем членам группы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307.
Кроме преступлений, связанных с наркотиками, женщины могут понести ответственность за незаконное обращение с оружием.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.