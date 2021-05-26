На Харьковщине задержали группу женщин
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
Четверо женщин в возрасте от 26 до 64 лет создали интернет-магазин, через который сбывали во время личных встреч и путем закладок наркотики.
Во время обысков у фигуранток изъяли каннабис, растения конопли, автомат, арбалет, гранаты и 270 патронов.
Всем членам группы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307.
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Кроме преступлений, связанных с наркотиками, женщины могут понести ответственность за незаконное обращение с оружием.
Напомним, что горе-мать в Харькове оставила новорожденного ребенка в общественном туалете.
Согласно материалам дела, утром 27 марта 2021 женщина родила мальчика в общественном туалете на железнодорожной станции «Панютино».
После положила младенца в пакет и оставила в выгребной яме.
Ребенка спасли и доставили в Лозовскую центральную районную больницу.
Женщине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет. Дальнейшую ее судьбу решит суд.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
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