На Харьковщине задержали группу женщин

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Четверо женщин в возрасте от 26 до 64 лет создали интернет-магазин, через который сбывали во время личных встреч и путем закладок наркотики.

Во время обысков у фигуранток изъяли каннабис, растения конопли, автомат, арбалет, гранаты и 270 патронов.

Всем членам группы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307.

Кроме преступлений, связанных с наркотиками, женщины могут понести ответственность за незаконное обращение с оружием.

Напомним, что горе-мать в Харькове оставила новорожденного ребенка в общественном туалете.

Согласно материалам дела, утром 27 марта 2021 женщина родила мальчика в общественном туалете на железнодорожной станции «Панютино».

После положила младенца в пакет и оставила в выгребной яме.

Ребенка спасли и доставили в Лозовскую центральную районную больницу.

Женщине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет. Дальнейшую ее судьбу решит суд.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

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