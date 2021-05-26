Авиарейсы в Минск из Харькова отменены
Правительство Украины с 26 мая ввело запрет полетов в Беларусь после задержания одного из основателей оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
"В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов "Белавиа" авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 25 августа 2021 года (обновлено)", — говорится в сообщении.
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