Авиарейсы в Минск из Харькова отменены

Правительство Украины с 26 мая ввело запрет полетов в Беларусь после задержания одного из основателей оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

"В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов "Белавиа" авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 25 августа 2021 года (обновлено)", — говорится в сообщении.

Кроме того мы писали, что на Харьковщине задержали группу женщин.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Четверо женщин в возрасте от 26 до 64 лет создали интернет-магазин, через который сбывали во время личных встреч и путем закладок наркотики.

Во время обысков у фигуранток изъяли каннабис, растения конопли, автомат, арбалет, гранаты и 270 патронов.

Всем членам группы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307.

Кроме преступлений, связанных с наркотиками, женщины могут понести ответственность за незаконное обращение с оружием.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

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