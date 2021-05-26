На Харьковщине составляют довольно странный рейтинг

Об этом сообщили на Telegram-канале "Веха (Харьков)".

Так, в сети появился снимок документа от Департамента науки и образования Харьковской ОГА с поручением провести оценку туалетов образовательных заведений.

"Департамент науки и образования областной государственной администрации предоставляет для ознакомления лист Оргкомитета Всеукраинского конкурса "Самая лучшая туалетная комната BEST WS – 2021" от 06.05. 2021 №1 с предложением привлечь заведения коммунальной собственности Харьковской области в области "Образование", которые имеют общественные уборные к участии в социальном проекте "Самая лучшая туалетная комната BEST WS – 2021"" - говорится в документе.

Напомним, харьковские волонтеры спасают реку от мусора.

Так, неравнодушные харьковчане каждую субботу устраивают большую уборку на реке Уды.

Волонтеры мечтают создать на берегу заповедник, но пока ничего не могут сделать с промышленным загрязнением реки - в Уды сбрасывают отходы несколько предприятий.

"Я пришел в ужас. Вся река была полностью покрыта мусором в метр толщиной и 50 метров в длину. На этом слое пластика уже начали расти кусты. Там образовалась уже какая-то крышка, и все живое, что есть в воде, не могло дышать", — рассказал Артем.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

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