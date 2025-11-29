У межах програми гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається один раз на домогосподарство.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області передбачає одноразове фінансове підсилення домогосподарств для покриття зимових комунальних платежів у сезоні 2025–2026 років, про що інформує Politeka.

Партнерами ініціативи виступають «Карітас Полтава» та католицька організація CRS Catholic Relief Services. Підтримку цього року планують спрямувати мешканцям Полтавської й Зіньківської громад. Мобільні групи виїжджають у населені пункти згідно з графіком, тому жителям радять стежити за оголошеннями, щоб устигнути пройти процедуру.

Фінансування передбачене для домогосподарств, які належать до вразливих категорій. Серед основних — особи з інвалідністю першої чи другої групи, громадяни з обмеженнями від народження та люди старші шістдесяти.

До переліку також включені одинокі батьки, вагітні, матері дітей до трирічного віку, родини, що виховують прийомних дітей, пацієнти з тяжкими захворюваннями, котрі потребують дорогих медичних процедур, а також багатодітні домогосподарства з трьома чи більшою кількістю дітей.

Для участі потрібно подати паспорт, податковий номер, довідку внутрішньо переміщеної особи, IBAN та документи, які підтверджують відповідний статус. Це можуть бути довідки з податкової установи, Пенсійного фонду, папери ФОП разом із декларацією або інші підтвердження доходів.

У межах програми гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається один раз на домогосподарство. Отримання можливе лише за умови відсутності аналогічної підтримки від інших структур. Благодійники наголошують, що ініціатива спрямована на тих, кому потрібне реальне фінансове посилення під час холодного періоду.

