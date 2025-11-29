В рамках программы гуманитарная помощь пенсионерам в Полтавской области предоставляется один раз на домохозяйство.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предусматривает единовременное финансовое усиление домохозяйств для покрытия зимних коммунальных платежей в сезоне 2025-2026 годов, о чем сообщает Politeka.

Партнерами инициативы выступают «Каритас Полтава» и католическая организация CRS Catholic Relief Services. Поддержку в этом году планируют направить жителям Полтавской и Зиньковской общин. Мобильные группы выезжают в населенные пункты по графику, поэтому жителям советуют следить за объявлениями, чтобы успеть пройти процедуру.

Финансирование предусмотрено для домохозяйств, относящихся к уязвимым категориям. Среди основных - лица с инвалидностью первой или второй группы, граждане с ограничениями от рождения и люди старше шестидесяти.

В перечень также включены одинокие родители, беременные, матери детей до трехлетнего возраста, семьи, воспитывающие приемных детей, пациенты с тяжелыми заболеваниями, нуждающиеся в дорогостоящих медицинских процедурах, а также многодетные домохозяйства с тремя или более детей.

Для участия необходимо предоставить паспорт, налоговый номер, справку внутренне перемещенного лица, IBAN и документы, подтверждающие соответствующий статус. Это могут быть справки из налогового учреждения, Пенсионного фонда, бумаги ФЛП вместе с декларацией или другие подтверждения доходов.

В рамках программы гуманитарная помощь пенсионерам в Полтавской области предоставляется один раз на домохозяйство. Получение возможно только при отсутствии аналогичной поддержки от других структур. Благотворители подчеркивают, что инициатива направлена ​​на тех, кто нуждается в реальном финансовом усилении во время холодного периода.

