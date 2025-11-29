Новий графік руху поїздів з Києва вводить в грудні компанія-перевізник "Укрзалізниця", зміни зачіплять кілька експресів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.

У новому графіку руху поїздів з Києва на 2025–2026 роки "Укрзалізниця" значно покращила час у дорозі для прямого міжнародного експреса 67/68 Київ — Варшава. Цей рейс, який забезпечує регулярне сполучення між двома європейськими столицями, тепер курсуватиме швидше більш ніж на дві години порівняно з попереднім розкладом.

Згідно з оновленими даними, поїзд вирушатиме з Києва о 19 годині 51 хвилині та прибуватиме до Варшави о 09 годині 43 хвилині наступного дня.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з Варшави о 18 год. 41 хвил., а прибуття до Києва заплановане на 09 год. 49 хвил. Завдяки такому удосконаленню рейс стає зручнішим як для туристів, так і для тих, хто подорожує з діловими чи побутовими цілями.

Крім того, у новому графіку руху поїздів повністю оновлено маршрут та час у дорозі поїзда 23/34 Київ — Холм. Він став одним із найшвидших варіантів дістатися Варшави з пересадкою.

З Києва поїзд вирушає о 21 годині 57 хвилині та прибуває до Холма о 08 годині 08 хвилині. Далі пасажири можуть скористатися пересадкою на поїзд IC 2802 Gorski, який відправляється з Холма о 08 годині 38 хвилині та курсує через Варшаву до Познані та Щецина. Прибуття до станції Варшава Центральна заплановане на 11 годину 19 хвилину.

Завдяки таким змінам "Укрзалізниця" суттєво покращує доступність міжнародних напрямків та робить подорожі до Польщі швидшими та комфортнішими.

