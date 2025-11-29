Новый график движения поездов из Киева вводит в декабре компания-перевозчик "Укрзализныця", изменения коснутся нескольких экспрессов, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм.

В новом графике движения поездов из Киева на 2025-2026 годы "Укрзализныця" значительно улучшила время в пути для прямого международного экспресса 67/68 Киев - Варшава. Этот рейс, обеспечивающий регулярное сообщение между двумя европейскими столицами, теперь будет курсировать скорее более чем на два часа по сравнению с предыдущим расписанием.

Согласно обновленным данным, экспресс будет отправляться из Киева в 19 часов 51 минуты и прибывать в столицу Польши в 09 година 43 минуты следующего дня.

В обратном направлении экспресс будет отправляться из Варшавы в 18:41, а прибытие в столицу Украины запланировано на 09 час. 49 мин. Благодаря такому усовершенствованию рейс становится более удобным как для туристов, так и для путешествующих с деловыми или бытовыми целями.

Кроме того, в новом графике движения поездов полностью обновлены маршрут и время в пути состава 23/34 Киев - Холм. Он стал одним из самых быстрых вариантов добраться до Варшавы с пересадкой.

Из украинской столицы состав отправляется в 21:57 и прибывает в Холм в 08:08. Далее пассажиры могут воспользоваться пересадкой на поезд IC 2802 Gorski, который отправляется из Холма в 08 часов 38 минут и курсирует через Варшаву в Познань и Щецин. Прибытие на станцию ​​Варшава Центральная запланировано на 11 часов 19 минут.

Благодаря таким изменениям "Укрзалізниця" существенно улучшает доступность международных направлений и делает путешествия в Польшу более быстрыми и комфортными.

