Подорожчання продуктів у Київській області пов’язане із сезонними чинниками, підвищенням витрат на логістику та коливанням постачань.

Подорожчання продуктів у Київській області вже відчутно впливає на щоденні витрати мешканців, повідомляють аналітики Politeka.

За даними Мінфіну, у листопаді 2025 року ціни піднялися на овочі, крупи та молочну продукцію, що змушує городян ретельно планувати бюджет і порівнювати розцінки в різних магазинах.

Найбільше зросла вартість свіжих огірків. Кілограм нині коштує близько 138 гривень, тоді як у жовтні показник становив 80,49 грн. Цей стрибок став найбільш відчутним серед основних товарів за останній місяць.

Крупи піднялися в ціні помірніше. Пшоно продають приблизно за 29,53 грн/кг, що на 3,67 більше порівняно з попереднім місяцем. Вартість у різних мережах відчутно відрізняється: Auchan — 26,90, Megamarket — 32,20, Metro — 29,50.

Молочна продукція також здорожчала. Молоко «Яготинське» 2,6% фасування 900 мл тепер коштує близько 60,98 грн. У супермаркетах розцінки різняться: Auchan — 57,90, Megamarket — 67,70, Metro — 60,32, Novus — 57,99. Динаміка становить майже 3,78.

Експерти пояснюють, що подорожчання продуктів у Київській області пов’язане із сезонними чинниками, підвищенням витрат на логістику та коливанням постачань. Мешканцям радять заздалегідь планувати закупівлі, порівнювати ціни та користуватися акційними пропозиціями, щоб мінімізувати вплив підвищення вартості на сімейний бюджет.

Крім того, у Київській області люди також мають можливість отримати грошову допомогу. Вона ідбувається на регулярній основі одиноким пенсіонерам - щомісяця - і залежить від прожиткового мінімуму.

