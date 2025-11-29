Подорожание продуктов в Киевской области связано с сезонными факторами, повышением затрат на логистику и колебанием поставок.

Подорожание продуктов в Киевской области уже существенно влияет на ежедневные расходы жителей, сообщают аналитики Politeka.

По данным Минфина, в ноябре 2025 года цены поднялись на овощи, крупы и молочную продукцию, что заставляет горожан тщательно планировать бюджет и сравнивать цены в разных магазинах.

Больше всего возросла стоимость свежих огурцов. Килограмм сейчас стоит около 138 гривен, тогда как в октябре показатель составил 80,49 грн. Этот скачок стал наиболее ощутимым среди основных товаров за последний месяц.

Крупы поднялись в цене более умеренно. Пшено продают примерно за 29,53 грн/кг, что на 3,67 больше по сравнению с предыдущим месяцем. Стоимость в разных сетях ощутимо отличается: Auchan – 26,90, Megamarket – 32,20, Metro – 29,50.

Молочная продукция также удорожала. Молоко «Яготинское» 2,6% фасовки 900 мл теперь стоит около 60,98 грн. В супермаркетах расценки различаются: Auchan – 57,90, Megamarket – 67,70, Metro – 60,32, Novus – 57,99. Динамика составляет около 3,78.

Эксперты объясняют, что удорожание продуктов в Киевской области связано с сезонными факторами, повышением затрат на логистику и колебанием поставок. Жителям советуют заранее планировать закупки, сравнивать цены и пользоваться акционными предложениями, чтобы минимизировать влияние повышения стоимости семейного бюджета.

Кроме того, в Киевской области у людей также есть возможность получить денежную помощь. Она происходит на регулярной основе одиноким пенсионерам – ежемесячно – и зависит от прожиточного минимума.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Киевской области: какие именно товары стали дороже.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: ежемесячно будут выплачивать почти 1000 грн, как оформить.