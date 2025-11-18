Громадський транспорт цією ділянкою не курсує, тому обмеження руху транспорту у Львові не вплинуть на маршрути автобусів чи електротранспорту.

Обмеження руху транспорту у Львові розпочав діяти на окремому відрізку місцевої дороги з 18 листопада, повідомляє Politeka.net.

Попередження зробила пресслужба міської влади.

З 18 листопада вул. Лук’яна Кобилиці перекрили для приватного транспорту на відрізку від вулиці Сонячної до вулиці Керамічної. Громадський транспорт цією ділянкою не курсує, тому обмеження руху транспорту у Львові не вплинуть на маршрути автобусів чи електротранспорту.

Підготовчі роботи на місці вже тривають. За інформацією підприємства, на об’єкті планують:

прокласти понад 200 метрів нової ділянки водогону між будинком на вул. Лук’яна Кобилиці 19 та будинком на вулиці Керамічній 4;

облаштувати нові водопровідні колодязі з необхідною запірною арматурою та пожежними гідрантами;

змонтувати підземні трубопроводи, провести їх технічні випробування та підключити оновлену мережу до міської системи водопостачання.

У Львівводоканалі зазначають, що виконання цих робіт дозволить відмовитися від постійного використання малоефективної насосної станції на вулиці Керамічній. Завдяки цьому вдасться забезпечити стабільніший тиск води, зменшити ризик аварій та оптимізувати витрати електроенергії.

За розрахунками підприємства, модернізація дозволить щорічно економити до 200 тисяч гривень на електроенергії та утриманні обладнання. Зекономлені кошти планують спрямовувати на подальшу заміну застарілих мереж. Також оновлена інфраструктура дасть можливість подавати воду мешканцям навіть у разі тривалих відключень електропостачання.

На період проведення робіт рух транспорту на визначеній ділянці вулиці Лук’яна Кобилиці повністю закритий, про що містян просять заздалегідь врахувати при плануванні поїздок.

