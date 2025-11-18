Общественный транспорт по этому участку не курсирует, поэтому ограничения движения транспорта во Львове не повлияют на маршруты автобусов или электротранспорта.

Ограничения движения транспорта во Львове начали действовать на отдельном отрезке местной дороги с 18 ноября, сообщает Politeka.net.

Предупреждение сделала пресс-служба городских властей.

С 18 ноября по ул. Лукьяна Кобылицы перекрыли для частного транспорта на отрезке от улицы Солнечной до улицы Керамической. Общественный транспорт по этому участку не курсирует, поэтому ограничения движения транспорта во Львове не повлияют на маршруты автобусов или электротранспорта.

Подготовительные работы на месте уже продолжаются. По информации предприятия, на объекте планируется:

проложить более 200 метров нового участка водопровода между домом по ул. Лукьяна Кобылицы 19 и домом на улице Керамической 4;

обустроить новые водопроводные колодцы с необходимой запорной арматурой и пожарными гидрантами;

смонтировать подземные трубопроводы, провести их технические испытания и подключить обновленную сеть в городскую систему водоснабжения.

Во Львовводоканале отмечают, что выполнение этих работ позволит отказаться от постоянного использования малоэффективной насосной станции по улице Керамической. Благодаря этому удастся обеспечить более стабильное давление воды, уменьшить риск аварий и оптимизировать расход электроэнергии.

По расчетам предприятия модернизация позволит ежегодно экономить до 200 тысяч гривен на электроэнергии и содержании оборудования. Сэкономленные средства планируют направлять на дальнейшую замену устаревших сетей. Также обновленная инфраструктура позволит подавать воду жителям даже в случае длительных отключений электроснабжения.

На период проведения работ движение транспорта на определенном участке улицы Лукьяна Кобылицы полностью закрыто, о чем горожан просят заранее учесть при планировании поездок.

