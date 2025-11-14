Підвищення тарифів на воду в Івано-Франківській області стосуватиметься виключно споживачів без облікових пристроїв.

Підвищення тарифів на воду в Івано-Франківській області запровадять з початку 2026 року для мешканців Городенки, які досі не встановили прилади обліку, повідомляє Politeka.

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради, погодивши оновлені розцінки для комунального підприємства «Городенкавдоканал».

Для споживачів, які мають лічильники, вартість послуг залишиться без змін. За подачу води вони сплачуватимуть 47,68 грн за кубометр, а за водовідведення — 38,43 грн. Оплата здійснюватиметься відповідно до фактичного використання ресурсу.

Водночас мешканці без лічильників платитимуть за підвищеними тарифами. Для них кубометр води коштуватиме 66,48 грн, а водовідведення — 47,37 грн. Така різниця зумовлена зростанням витрат підприємства на обслуговування мереж і забезпечення стабільного водопостачання.

Компенсація з міського бюджету передбачена лише для користувачів із встановленими приладами обліку. Решта абонентів оплачуватиме споживання без дотацій.

Місцева влада водночас готує програму підтримки для соціально вразливих категорій. Йдеться про безкоштовне встановлення лічильників для родин загиблих військових, учасників бойових дій, ветеранів, осіб з інвалідністю І групи, багатодітних сімей і родин зниклих безвісти. Закупівлю обладнання профінансують із міського бюджету.

Отже, підвищення тарифів на воду в Івано-Франківській області стосуватиметься виключно споживачів без облікових пристроїв, тоді як пільгові програми допоможуть зменшити навантаження на громадян і стимулюватимуть перехід на прозоре використання ресурсів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 року в Івано‑Франківську: яку важливу інформацію повідомили.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області: яку інформацію варто знати.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області: яку важливу інформацію повідомили.