Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області можуть отримати ВПО, які відповідають певним критеріям.

Для отримання безкоштовного житла для переселенців у Кіровоградській області, необхідно стати на квартирний облік і не тільки, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, як ВПО отримати квартиру безкоштовно.

Місцеві громади по всій Україні надають внутрішньо переміщеним особам тимчасове житло з комунальної власності. Це відбувається безоплатно на строк до одного року з можливістю подальшого продовження проживання, якщо обставини людини не змінилися.

Таке безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області можуть отримати ВПО, які не мають власного помешкання або володіють житловою площею, меншою за встановлену соціальну норму — 13,65 квадратного метра на одну особу та 35,22 квадратного метра на домогосподарство.

Втім, навіть ті ВПО, у кого нерухомість перевищує норму, мають право на безкоштовне тимчасове житло, якщо їхнє помешкання розташоване на окупованій території або в районі активних бойових дій.

Хто має перевагу під час розподілу житла

У першу чергу нерухомість для тимчасового проживання надають:

багатодітним родинам;

сім’ям із малолітніми дітьми;

вагітним жінкам;

людям із інвалідністю та непрацездатним особам;

пенсіонерам, будинок яких зруйноване або стало непридатним для проживання.

Як стати на квартирний облік

Щоб скористатися правом на безкоштовне тимчасове житло, переселенцю потрібно подати заяву до органу місцевого самоврядування або звернутися до ЦНАПу за місцем, де він перебуває на обліку як ВПО. Про це нагадує сервіс «Дія».

До заяви необхідно додати такі документи:

паспорт або ID-картку громадянина України;

довідки ВПО на всіх членів родини;

документи, що підтверджують сімейні зв’язки (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна чи піклувальника тощо);

ідентифікаційний код (РНОКПП);

документи, що підтверджують пільговий статус (наприклад, посвідчення багатодітної сім’ї або довідка про інвалідність).

Коли можуть відмовити у взятті на облік

Орган місцевого самоврядування може відмовити переселенцю у постановці на квартирний облік у двох випадках:

Якщо не надано повний пакет документів (за винятком ситуацій, коли частина документів була втрачена або знищена через війну).

Якщо подані документи містять недостовірні відомості.

Джерело: 24 Канал.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: з якими ще проблеми зіткнуться українці.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: як саме зросли ціни на базові товари.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Кропивницькому: що обов'язково потрібно зробити для отримання допомоги.