Знайти роботу для пенсіонерів у Кіровоградській області сьогодні стало значно простіше, тому показуємо доступні вакансії.

Компанії активно пропонують роботу у Кіровоградській області для пенсіонерів, які хочуть залишатися активними і мати гарний дохід, повідомляє Politeka.

Серед найпопулярніших напрямів на платформі work.ua - експедитори, вантажники та електрозварники.

Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області відкриває можливість знайти зайнятість, що відповідає фізичним можливостям і досвіду. Першою пропозицією є експедитор із зарплатою від 15 000 до 20 500.

Основні обов’язки включають супровід вантажів під час доставки, перевірку кількості та цілісності продукції, заповнення супровідних документів, а також допомогу у завантаженні та розвантаженні товарів.

Ще одна пропозиція для тих, хто шукає роботу для пенсіонерів у Кіровоградській області - посада вантажника у компанії «Нова пошта». Заробітна плата становить від 18 000 до 22 000.

Роботодавець гарантує офіційне працевлаштування, медичне страхування та оплачувані лікарняні. Додатково передбачено 24 дні щорічної відпустки та страхування життя. Компанія забезпечує навчання за власний кошт і виплачує стипендію під час стажування.

Обов’язки включають контроль цілісності посилок, завантаження і вивантаження відправлень, сортування за напрямками, а також сканування для фіксації кожного замовлення.

Не менш привабливою є посада для фахівців технічного профілю. Підприємство «Ельворті» запрошує електрозварників на автоматичні та напівавтоматичні машини із зарплатою від 25 000 до 28 000, плюс премії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: з якими ще проблеми зіткнуться українці.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: як саме зросли ціни на базові товари.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Кропивницькому: що обов'язково потрібно зробити для отримання допомоги.