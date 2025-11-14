Найти работу для пенсионеров в Кировоградской области сегодня стало проще, поэтому показываем доступные вакансии.

Компании активно предлагают работу в Кировоградской области для пенсионеров, желающих оставаться активными и иметь хороший доход, сообщает Politeka.

Среди самых популярных направлений на платформе work.ua – экспедиторы, грузчики и электросварщики.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области открывает возможность найти занятость, отвечающую физическим возможностям и опыту. Первым предложением является экспедитор с зарплатой от 15000 до 20500.

Основные обязанности включают сопровождение грузов при доставке, проверку количества и целостности продукции, заполнение сопроводительных документов, а также помощь в погрузке и разгрузке товаров.

Еще одно предложение для ищущих работу для пенсионеров в Кировоградской области - должность грузчика в компании «Новая почта». Заработная плата составляет от 18000 до 22000.

Работодатель гарантирует официальное трудоустройство, медицинское страхование и оплачиваемые больничные. Дополнительно предусмотрено 24 дня ежегодного отпуска и страхование жизни. Компания обеспечивает обучение за свой счет и выплачивает стипендию во время стажировки.

Обязанности включают контроль целостности посылок, погрузку и выгрузку отправлений, сортировку по направлениям, а также сканирование для фиксации каждого заказа.

Не менее привлекательна должность для специалистов технического профиля. Предприятие «Эльворти» приглашает электросварщиков на автоматические и полуавтоматические машины с зарплатой от 25 000 до 28 000 плюс премии.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: с какими еще проблемы столкнутся украинцы.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Кировоградской области: как выросли цены на базовые товары.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Кропивницком: что обязательно нужно сделать для получения помощи.