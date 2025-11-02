Крім цього, працює державний ресурс «Прихисток», який допомагає знайти безкоштовне житло для ВПО в Київській області.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області надається тим, хто через війну залишив власні оселі, повідомляє Politeka.

Реалізацією програми займаються державні служби, місцева влада, волонтери та власники нерухомості, які погоджуються приймати переселенців.

Міністерство розвитку громад і територій України зазначає, що допомога з розміщенням здійснюється як у межах урядових ініціатив, так і за підтримки приватних проєктів. Чимало мешканців області тимчасово передають свої квартири або будинки родинам, які втратили житло через бойові дії.

Знайти доступні варіанти можна через онлайн-майданчик «Там, де вас чекають». Портал містить оновлені списки вільних помешкань, контакти для зв’язку та адреси населених пунктів. Сервіс створений для швидкого пошуку безпечного місця проживання та зручного вибору серед запропонованих рішень.

Крім цього, працює державний ресурс «Прихисток», який допомагає знайти безкоштовне житло для ВПО в Київській області. Щоб скористатися ним, потрібно обрати область, вказати кількість осіб і переглянути перелік доступних пропозицій. Після цього можна самостійно зв’язатися з власником для узгодження поселення.

Додатково переселенцям допомагає волонтерська платформа «Допомагай». На ній постійно публікують нові оголошення від громадян, готових прийняти людей безоплатно.

Процес розселення контролюють місцеві органи влади. Вони займаються координацією, розподілом житла та перевіркою умов проживання у громадах, де тимчасово мешкають переселенці.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: на що найбільше переписали цінники.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: куди звертатися за підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: які умови потрібно виконати, щоб отримати виплати.