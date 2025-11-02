Гуманітарна допомога охоплює надання безкоштовних продовольчих наборів для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та пенсіонерів у Київській області.

Подробиці розкрили на сайті організіції «ЯМаріуполь».

Підтримку можна отримати в Києві. У місті центр «ЯМаріуполь» працює за адресою: вул. Антоновича, 39. Графік роботи — щодня, крім неділі, з 8:00 до 18:00. Також ще один знаходиться вул. Магнітогорська, 9. Графік роботи — щодня, крім неділі, з 8:00 до 18:00.

Основними напрямами діяльності його є комплексна підтримка сімей, які пережили втрату житла, робочих місць або були змушені покинути рідні домівки.

Гуманітарна допомога охоплює надання безкоштовних продовольчих наборів для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та пенсіонерів у Київській області, а також засобів гігієни й речей першої необхідності. Особливу увагу приділяє підтримці соціально вразливих категорій — людей похилого віку, родин із дітьми, а також осіб з інвалідністю.

Психологічна підтримка є ще одним важливим напрямом роботи. Кваліфіковані фахівці допомагають людям впоратися з наслідками стресу, втрат і травматичних подій, сприяють відновленню внутрішньої рівноваги, емоційної стабільності та життєвих сил. Індивідуальні та групові консультації дають можливість адаптуватися до нових умов життя й повернути віру у власні можливості.

Юридичні консультації спрямовані на вирішення широкого кола питань — від відновлення втрачених документів до оформлення соціальних виплат і компенсацій. Фахівці допомагають підготувати заяви для отримання державної допомоги або компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло, що особливо актуально для постраждалих від бойових дій.

Медична допомога включає первинні огляди, консультації лікарів різних напрямів і надання рекомендацій щодо подальшого лікування. За потреби відвідувачам можуть безкоштовно видавати необхідні медикаменти або направлення до профільних спеціалістів.

Центр також активно працює у напрямі сприяння працевлаштуванню. Для людей, які втратили роботу, тут пропонують допомогу в пошуку вакансій, можливість пройти перекваліфікацію або навчання новій професії. За бажанням відвідувачі можуть отримати консультації з підвищення кваліфікації та побудови власної кар’єри.

Особливе місце у діяльності посідають дитячі простори — безпечні зони, де діти перебувають під наглядом вихователів, поки батьки займаються організаційними чи побутовими справами. У таких просторах діти можуть грати, навчатися та спілкуватися з однолітками в атмосфері безпеки та турботи.

Крім цього, центр активно розвиває напрям організації дозвілля. Проводяться заходи для дітей, молоді та дорослих, спрямовані на адаптацію до нових умов, налагодження контактів із місцевою громадою та створення нових соціальних зв’язків. Це допомагає внутрішньо переміщеним особам відчути себе частиною спільноти та повернути впевненість у завтрашньому дні.

Кожен запит, що надходить, розглядається індивідуально, з урахуванням особливостей життєвої ситуації заявника. Працівники центру підбирають найоптимальніше рішення, навіть якщо проблема здається складною або нетиповою.

Він регулярно інформує відвідувачів про графік видачі гуманітарних наборів і всі актуальні новини через свої офіційні сторінки у соціальних мережах. Завдяки цьому маріупольські родини у Київській області, завжди мають доступ до перевіреної інформації та своєчасної допомоги.

