Гуманитарная помощь предоставляется в виде различных бесплатных услуг и бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли на сайте организации "ЯМариуполь".

Поддержку можно получить в Киеве. В городе центр «ЯМариуполь» работает по адресу ул. Антоновича, 39. График работы – ежедневно, кроме воскресенья, с 8:00 до 18:00. Еще один находится ул. Магнитогорская, 9. График работы – ежедневно, кроме воскресенья, с 8:00 до 18:00.

Основными направлениями деятельности его является комплексная поддержка семей, переживших потерю жилья, рабочих мест или вынужденных покинуть родные дома.

Гуманитарная помощь включает предоставление бесплатных продовольственных наборов для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и пенсионеров в Киевской области, а также средств гигиены и вещей первой необходимости. Особое внимание уделяет поддержке социально уязвимых категорий — пожилых людей, семей с детьми, а также лиц с инвалидностью.

Психологическая поддержка является еще одним принципиальным направлением работы. Квалифицированные специалисты помогают людям справиться с последствиями стресса, потерь и травматических событий, способствуют восстановлению внутреннего равновесия, эмоциональной стабильности и жизненных сил. Индивидуальные и групповые консультации позволяют адаптироваться к новым условиям жизни и вернуть веру в собственные возможности.

Юридические консультации направлены на решение широкого круга вопросов – от возобновления утраченных документов до оформления социальных выплат и компенсаций. Специалисты помогают подготовить заявления для получения государственной помощи или компенсации за разрушенное или поврежденное жилье, что особенно актуально для боевых действий.

Медицинская помощь включает первичные осмотры, консультации врачей разных направлений и предоставление рекомендаций по дальнейшему лечению. При необходимости посетителям могут бесплатно выдавать необходимые медикаменты или направления профильным специалистам.

Центр также активно работает в направлении содействия трудоустройству. Для людей, потерявших работу, здесь предлагают помощь в поиске вакансий, возможность пройти переквалификацию или обучение новой профессии. По желанию посетители могут получить консультации по повышению квалификации и построению своей карьеры.

Особое место в деятельности занимают детские просторы — безопасные зоны, где дети находятся под наблюдением воспитателей, пока родители занимаются организационными или бытовыми делами. В таких просторах дети могут играть, учиться и общаться со сверстниками в атмосфере безопасности и заботы.

Кроме того, центр активно развивает направление организации досуга. Проводятся мероприятия для детей, молодежи и взрослых, направленные на адаптацию к новым условиям, налаживание контактов с местным сообществом и создание новых социальных связей. Это помогает внутренне перемещенным людям почувствовать себя частью сообщества и вернуть уверенность в завтрашнем дне.

Каждый поступающий запрос рассматривается индивидуально, с учетом особенностей жизненной ситуации заявителя. Работники центра подбирают оптимальное решение, даже если проблема кажется сложной или нетипичной.

Он регулярно информирует посетителей о графике выдачи гуманитарных наборов и всех актуальных новостях через свои официальные страницы в социальных сетях. Благодаря этому мариупольские семьи в Киевской области всегда имеют доступ к проверенной информации и своевременной помощи.

