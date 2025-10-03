ДТЕК попереджає мешканців Київської області про нові локальні графіки відключення світла в регіоні з 4 по 6 жовтня 2025 року.

У межах Київської області в період із 4 по 6 жовтня 2025 року знову доведеться застосовувати графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема ДТЕК оголосив про графіки відключення світла на території Кагарлицької міської громади. У суботу, 4 жовтня, там без електроенергії з 8:00 до 19:00 залишаться мешканці таких населених пунтів:

Кагарлик (вул. Богдана Хмельницького, Котляревського);

Зелений Яр (Київська, Лісова, Лугова, Молодіжна, Польова, Садова, Центральна);

Землянка (Шевченка);

Липовець (Вишнева, Зарічна, Лугова, масив "Бригадний", Медова, Миру, Перемоги, Садова, Степова);

Черняхів (Шевченка + провулок).

А в неділю, 5 числа, планове знеструмлення в Кагарлику діятимуть з 00:00 аж до 23:00 для будинків по вул. Білоцерківська, Бригадна, Вознесенська, Городецька, Дачна, Демиденка, Євгена Архипенка, Захисників України, Каштанова, Магістральна, Миру, Нектарна, Одеська та ін., пише Politeka.

У с. Нові Петрівці обмеження діятимуть у суботу з 9:00 до 18:00 по вул. Межигірська, Дзвінкова, Шевченка.

Крім того, на понеділок, 6 жовтня, ДТЕК оголосив ще такі графіки відключення світла в Київській області:

з 08:30 до 18:30 – Рокитне (вулиці Ігоря Зінича, Леоніда Каденюка, Гайова, Короленка, Мовчанівська, Патріотична та ін.);

з 8:30 до 16:30 – Бородянка (Семашка, Центральна).

