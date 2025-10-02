Прогноз погоди на тиждень в Харкові демонструє нестійкі температури, мінливий напрямок вітру та незначні дощі.

Прогноз погоди на тиждень в Харкові від четверга до п’ятниці свідчить про значні коливання температури та мінливі погодні умови, повідомляє Politeka.

Погода почне тиждень із прохолодного четверга, коли повітря прогріється до +7°C. У п’ятницю, 3 жовтня, температура зросте до +17°C, а в суботу, 4 жовтня, очікується +8°C. Неділя, 5 числа, принесе потепління до +19°C, але вже у понеділок стовпчики термометрів опустяться до +8°C. Вівторок, 7-го, буде трохи теплішим — +15°C, а середа, 8-го, показує +12°C. До п’ятниці, 9-го, температура підніметься до +14°C, демонструючи нерівномірність показників.

Напрямок повітря протягом цього часу змінюватиметься. На початку періоду вітер дме з півночі, у суботу та неділю очікується південний та південно-західний вітер. Понеділок приносить північно-західний потік, а вівторок і середа характеризуються північними поривами.

Сила вітру коливатиметься від 3 до 12 м/с. Найсильніші пориви прогнозуються у суботу, 4 жовтня, до 12 м/с, а найслабші — у четвер, 9 числа, до 3 м/с.

Опади будуть нерівномірними. Субота, 4 числа, та неділя, 5 числа, принесуть дощі від 0,3 до 6,4 мм. Решта днів практично сухі, за винятком середи, 8-го, коли очікується 0,9 мм опадів.

Отже, прогноз погоди на тиждень в Харкові демонструє нестійкі температури, мінливий напрямок вітру та незначні дощі. Жителям міста Харків варто очікувати як теплі, так і прохолодні дні, враховуючи можливість сильних поривів та короткочасних опадів у окремі дні тижня.

Жителям Харкова рекомендується планувати активності з урахуванням коливань температури та можливих опадів протягом тижня.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала про подорожчання продуктів: чого очікувати восени 2025 року.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на електроенергію: кого торкнулися зміни.

Крім того, Politeka розповідала про грошову допомогу для пенсіонерів : хто може претендувати на виплати, перелік категорій.