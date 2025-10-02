Дефіцит продуктів у Харківській області продовжує створювати серйозні проблеми для ринку та населення.

Дефіцит продуктів у Харківській області у 2025 році помітно впливає на доступність яблук, одного з найпопулярніших фруктів серед українців, повідомляє Politeka.

За словами експерта Тараса Баштанника, протягом сезону ціни на яблука щомісяця зростали приблизно на 5–7%, а на початку літа кілограм коштував 60–80 гривень. Основними причинами стали виснаження запасів, дефіцит продуктів у Харківській області, погіршення якості плодів та нестача сучасних сховищ для їх зберігання. Через це країна навіть змушена була імпортувати яблука, що нетипово для звичного експортера.

З серпня ситуація трохи стабілізувалася: зараз ціни коливаються в межах 30–50 гривень за кілограм, а аналітики прогнозують помірне щомісячне зростання на 3–5%. Україна продовжує експортувати яблука, хоча під час дефіциту продуктів у Харківській області та інших регіонах імпорт може тимчасово зростати.

На внутрішньому ринку вартість визначається експортними цінами та цінами на яблучний концентрат. При падінні локальної ціни виробники надають перевагу переробці або продажу за кордон, щоб уникнути збитків.

Вартість масових сортів відрізняється на 5–10%, формування ціни залежить від калібру, смаку, кольору та загальної якості плодів. Споживачі віддають перевагу звичним сортам, тоді як фермери враховують регіональні умови та ризики при виборі нових варіантів. Погодні умови також впливають на цінову політику: колір і якість яблук залежать від температурних коливань улітку та восени.

Минулі два сезони були неврожайними, що призвело до втрат приблизно 30–40% цьогоріч та близько 50% торік. Отже, дефіцит продуктів у Харківській області продовжує створювати серйозні проблеми для ринку та населення.

