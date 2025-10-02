Дефицит продуктов в Харьковской области в 2025 году заметно влияет на доступность яблок, одного из популярнейших фруктов среди украинцев, сообщает Politeka.

По словам эксперта Тараса Баштанника, в течение сезона цены на яблоки ежемесячно росли примерно на 5-7%, а в начале лета килограмм стоил 60-80 гривен. Основными причинами стали истощение запасов, дефицит продуктов в Харьковской области, ухудшение качества плодов и недостаток современных хранилищ для хранения. Поэтому страна даже вынуждена была импортировать яблоки, что нетипично для привычного экспортера.

С августа ситуация немного стабилизировалась: сейчас цены колеблются в пределах 30–50 гривен за килограмм, а аналитики прогнозируют умеренный ежемесячный рост на 3–5%. Украина продолжает экспортировать яблоки, хотя при дефиците продуктов в Харьковской области и других регионах импорт может временно расти.

На внутреннем рынке цена определяется экспортными ценами и ценами на яблочный концентрат. При падении локальной цены производители предпочитают переработку или продажу за границу, чтобы избежать убытков.

Стоимость массовых сортов отличается на 5–10%, формирование цены зависит от калибра, вкуса, цвета и общего качества плодов. Потребители предпочитают обычные сорта, тогда как фермеры учитывают региональные условия и риски при выборе новых вариантов. Погодные условия также оказывают влияние на ценовую политику: цвет и качество яблок зависят от температурных колебаний летом и осенью.

Прошедшие два сезона были неурожайными, что привело к потерям примерно 30–40% в этом году и около 50% в прошлом. Следовательно, дефицит продуктов в Харьковской области продолжает создавать серьезные проблемы для рынка и населения.

