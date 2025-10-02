Прогноз погоды на неделю в Харькове демонстрирует неустойчивую температуру, переменное направление ветра и небольшие дожди.

Прогноз погоды на неделю в Харькове с четверга до пятницы свидетельствует о значительных колебаниях температуры и изменяющихся погодных условиях, сообщает Politeka.

Погода начнет неделю с прохладного четверга, когда воздух прогреется до +7°C. В пятницу, 3 октября, температура вырастет до +17°C, а в субботу, 4 октября, ожидается +8°C. Воскресенье, 5 числа, принесет потепление до +19°C, но уже в понедельник столбики термометров опустятся до +8°C. Вторник, 7-го, будет немного теплее +15°C, а среда, 8-го, показывает +12°C. К пятнице, 9-го температура поднимется до +14°C, демонстрируя неравномерность показателей.

Направление воздуха будет изменяться в течение этого времени. В начале периода ветер дует с севера, в субботу и воскресенье ожидается южный и юго-западный ветер. Понедельник приносит северо-западный поток, а вторник и среда характеризуются северными порывами.

Сила ветра будет колебаться от 3 до 12 м/с. Самые сильные порывы прогнозируются в субботу, 4 октября, до 12 м/с, а самые слабые – в четверг, 9 числа, до 3 м/с.

Осадки будут неравномерными. Суббота, 4 числа и воскресенье, 5 числа, принесут дожди от 0,3 до 6,4 мм. Остальные дни практически сухие, за исключением среды, 8-го, когда ожидается 0,9 мм осадков.

Итак, прогноз погоды на неделю в Харькове демонстрирует неустойчивую температуру, переменное направление ветра и небольшие дожди. Жителям города Харьков следует ожидать как теплых, так и прохладных дней, учитывая возможность сильных порывов и кратковременных осадков в отдельные дни недели.

Жителям Харькова рекомендуется планировать активность с учетом колебаний температуры и возможных осадков в течение недели.

