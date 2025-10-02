Фахівці «Київавтодору» планують провести роботи з влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття, через що введуть обмеження руху транспорту в Києві.

Заплановано чергові ремонтні роботи дорожньої інфраструктури, у зв’язку з чим на деяких вулицях тимчасово обмежать рух транспорту в Києві, пише Politeka.net.

Про це повідомили у КМДА.

Зокрема, у період із 2 по 5 жовтня на вулиці Солом’янській у Соломʼянському районі Києва буде частково обмежено рух транспортних засобів. Обмеження руху транспорту в Києві діятиме щодня з 12:00 до 5:00, що дозволить виконати ремонтні роботи у вечірньо-нічний час і таким чином мінімізувати вплив на дорожній трафік у години пік.

Фахівці «Київавтодору» планують провести роботи з влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття, що є завершальним етапом оновлення дорожнього полотна. Це дозволить значно поліпшити якість проїзної частини, підвищити безпеку проїїзду та комфорт для водіїв.

У комунальній корпорації наголосили, що ремонтні роботи є необхідними для підтримання належного технічного стану дорожньої мережі столиці та забезпечення безпечного проїзду транспорту.

Окрім цього, з 2 жовтня до 30 листопада буде запроваджено обмеження руху пішоходів в Києві на одній із ділянок Голосіївського проспекту у Голосіївському районі. Причиною цього стане проведення капітального ремонту тротуарної частини на відрізку проспекту від Голосіївської площі до вулиці Виставкової.

Під час виконання робіт дорожники замінять пошкоджене покриття, проведуть благоустрій прилеглої території та оновлять елементи благоустрою. Такі заходи спрямовані на підвищення комфорту та безпеки пішоходів, а також на покращення загального вигляду міського простору.

