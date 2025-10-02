Специалисты «Киевавтодора» планируют провести работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, в результате чего введут ограничение движения транспорта в Киеве.

Планируются очередные ремонтные работы дорожной инфраструктуры, в связи с чем на некоторых улицах временно ограничат движение транспорта в Киеве, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в КГГА.

В частности, в период со 2 по 5 октября на улице Соломенской в ​​Соломенском районе Киева будет частично ограничено движение транспортных средств. Ограничение движения транспорта в Киеве будет действовать ежедневно с 12.00 до 5.00, что позволит выполнить ремонтные работы в вечерне-ночное время и таким образом минимизировать влияние на дорожный трафик в час пик.

Специалисты «Киевавтодора» планируют провести работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, являющегося завершающим этапом обновления дорожного полотна. Это позволит значительно улучшить качество проезжей части, повысить безопасность проезда и комфорт водителям.

В коммунальной корпорации подчеркнули, что ремонтные работы необходимы для поддержания надлежащего технического состояния дорожной сети столицы и обеспечения безопасного проезда транспорта.

Кроме этого, со 2 октября по 30 ноября будет введено ограничение движения пешеходов в Киеве на одном из участков Голосеевского проспекта в Голосеевском районе. Причиной тому станет проведение капитального ремонта тротуарной части на отрезке проспекта от Голосеевской площади до улицы Выставочной.

При производстве работ дорожники заменят поврежденное покрытие, проведут благоустройство прилегающей территории и обновят элементы благоустройства. Такие мероприятия направлены на повышение комфорта и безопасности пешеходов, а также улучшение общего вида городского пространства.

