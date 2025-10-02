Підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку з 1 жовтня 2025 року стосується лише інших категорій споживачів.

Про аідвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку з 1 жовтня 2025 року повідомляє ДКП «Луцьктепло», повідомляє Politeka.

Щороку підприємство переглядає ставки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, аби вони залишалися економічно обґрунтованими. Проєкт нових тарифів підготовлено для опалювального сезону та передано на розгляд Департаменту економічної політики Луцької міської ради.

Основними причинами перегляду стали зміни у витратах. Зросли затрати на воду для технологічних потреб — на 1,7%, оплату праці — на 1,6%, а інші прямі видатки — на 22,7% через амортизацію після реконструкцій та капремонтів обладнання. Водночас зменшилися витрати на паливо — на 0,9%, електроенергію — на 4,1% завдяки впровадженню комплексної системи управління, а матеріали та запасні частини подешевшали на 37,6%, зокрема через безкоштовне отримання технічної солі у 2025 році. Витрати на покупну теплову енергію виключено повністю.

Для населення середнє підвищення складе менше ніж 2%, тоді як умовно-постійна частина тарифу зросте на 7,33–8,65%. Бюджетні установи, релігійні організації та інші споживачі сплачуватимуть на 1–1,3% більше, а постійна складова для них збільшиться на 8,25–9,02%. Значне зростання спостерігається на будинках із системою САТ, де замінюють вузли обліку газу, встановлюють автоматизацію та диспетчеризацію, а витрати на інвестиційні заходи формуються індивідуально.

Водночас для населення діє мораторій на підвищення цін згідно із законом про особливості регулювання ринку газу та теплопостачання під час воєнного стану.

Тобто підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку з 1 жовтня 2025 року стосується лише інших категорій споживачів, тоді як мешканці користуватимуться послугами за старими цінами.

