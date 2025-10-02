Місцеві мешканці у Київській області мають знати про доплати для пенсіонерів, тож розповідаємо, кому вони передбачені.

Доплати для пенсіонерів у Київській області у 2026 році передбачаються для тих, хто постійно проживає у зонах відселення після Чорнобильської катастрофи, повідомляє Politeka.

У проєкті бюджету на 2026 рік (№14000) закладено фінансування доплат для непрацюючих пенсіонерів у Київській області, які мешкають у зонах безумовного та гарантованого добровільного відселення.

У 2026 році щомісячна додаткова виплата для цих осіб складатиме 2595 гривень, що пов’язано з підвищенням мінімальної пенсії з 2391 до 2595 грн.

Ця сума призначена тільки для тих, хто проживав або працював у цих зонах на момент аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986 року чи до 1 січня 1993 року і має статус постраждалого від Чорнобильської катастрофи.

Доплати для пенсіонерів у Київській області надаються винятково тим, хто відповідає цим критеріям, і вони не передбачаються для людей, які після аварії змінили місце проживання за межі чорнобильських зон і повернулися пізніше, або тих, хто зареєструвався там вже після аварії.

Виплата припиняється, якщо людина залишає дану територію чи офіційно працевлаштовується за її межами. Усі дані перевірятимуться через державні реєстри, зокрема Єдиний демографічний та Реєстр соціального страхування.

Уряд планує встановити порядок компенсацій до 30 січня 2026 року, щоб усі, хто має право на надбавку, змогли отримати її вчасно. У 2025 році розмір компенсації становив 2361 грн, що дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб.

За даними уряду, кількість отримувачів, які підтвердили місце проживання у забрудненій зоні, становить 105,2 тисяч осіб.

